San Filippo del Mela, condannati a 11 mesi gli aggressori del sindaco Pino

Si è chiuso il processo, con giudizio immediato, per l’aggressione denunciata dal sindaco di San Filippo del Mela Giovanni Pino, difeso dall’avv. Diego Lanza, e dagli assessori dello stesso comune. Sotto accusa erano Salvatore Calderone, 48 anni di San Filippo del Mela, titolare dell'Acquapark Belvedere situato nella frazione Olivarella, ed un suo dipendente, il messinese Santo Caleca, 56 anni, con pregiudizi penali, per i quali era scattato l’arresto il 6 settembre dello scorso anno, poi il divieto di avvicinamento alle persone offese.

Il Tribunale di Barcellona, sezione penale, in composizione monocratica presieduta dalla giudice Silvia Maria Spina, ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti Calderone e Caleca: i due imputati, difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro e Giuseppe Calabrò, sono stati riconosciuti colpevoli dei reati contestati e condannati alla pena di 11 mesi di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Per Calderone, la pena è stata sospesa nei termini e per gli effetti di legge; mentre per Caleca, a causa dei pregiudizi la sospensione, non è stata accordata.

