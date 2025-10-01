Rassegna stampa 01-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, il giallo dell’omicidio di Fondo Saccà: eseguita l’autopsia sul corpo della vittima

Sanità in Sicilia: le sette bustarelle consegnate dall’imprenditore Lupo a Francesco Cerrito: “Sei una persona speciale per me”

La gestione della discarica a Maregrosso a Messina: il pm chiede sei lievi condanne

San Filippo del Mela, condannati a 11 mesi gli aggressori del sindaco Pino

L'ANNIVERSARIO

Messina e la tragedia dell’1 ottobre: «Il modello Giampilieri virtuoso: fu una ricostruzione condivisa»

IN EVIDENZA

Formazione in Sicilia: l’Ars salva i 100 milioni, ma gli enti bocciano la riforma

Servizio idrico a Messina: verso la nuova gara, ma il sindaco Basile guida la “rivolta”

Milazzo, il monologo in teatro di Midili che annuncia la sua ricandidatura

Taormina, De Luca firma due nuove ordinanze di conferimento dei rifiuti

Il governo sceglie Lipari per accendere i riflettori sulle isole minori