Pace del Mela, la multinazionale Cargill verso la chiusura: la politica scende in campo a difesa dei livelli occupazionali

Crisi della multinazionale Cargill, si muove la politica. Deputati regionali e il sindaco di Pace del Mela, comune dove ha sede l’azienda che produce pectina, chiedono un deciso intervento dell’assessorato regionale alle Attività produttive per scongiurare l’ennesima mazzata occupazione su questo comprensorio, con 49 lavoratori (e l’intero indotto) che si troverebbero senza alcuna colpa, senza lavoro.

Una mobilitazione che scatta all’indomani dell’allarme lanciato dai sindacati che, incontrando i vertici aziendali, hanno appreso della volontà di sospendere l’attività a Giammoro per «problemi di mercato ed energetici». «Cause certo importanti – affermano Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – ma che possono essere affrontate individuando percorsi alternativi come già fatto altrove». E su questa linea intende muoversi anche la politica.

