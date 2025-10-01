Milazzo, il monologo in teatro di Midili che annuncia la sua ricandidatura

Tre spunti interessanti dall’incontro di ieri sera del sindaco con la cittadinanza. Il primo ha riguardato la mole di finanziamenti ottenuti in questi cinque anni («ben 105 milioni di euro che hanno permesso di avviare una importante opera di rigenerazione urbana»), il secondo è stata la presentazione del progetto di riqualificazione della riviera di Ponente, per il quale ancora non ci sono materialmente le risorse, ma che è stato validato dagli enti competenti e quindi, avuta la certezze delle somme promesse, potrà essere messo a gara; la terza, che peraltro era anche ovvio, riguarda l’ufficializzazione della ricandidatura dell’attuale primo cittadino che «intende completare il percorso di rilancio della città che è stato avviato in questa prima consiliatura».

Due ore tutte d’un fiato, quelle che hanno visto Midili determinato a parlare ai milazzesi che hanno affollato il teatro Trifiletti, gremito sia in platea che sui palchi non solo di consiglieri e rappresentanti delle forze politiche, ma anche da tanti cittadini ed esponenti del mondo dell’associazionismo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale