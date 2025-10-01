Messina tra memoria e prevenzione: a Palazzo Zanca un convegno sugli eventi meteorologici estremi

Ad accogliere i partecipanti saranno il sindaco Federico Basile , l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli , il direttore generale Salvo Puccio e la presidente di MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato .

L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale con il patrocinio del Dipartimento regionale di Protezione civile, di MessinaServizi Bene Comune, ISPRA, CNR–ISAC, 3BMeteo, ItaliaMeteo e dell’Aeronautica Militare , riunirà autorità locali e regionali, insieme a esperti e rappresentanti di enti e istituzioni impegnati nella ricerca scientifica sulle previsioni meteorologiche, sull’analisi climatica e sugli impatti dei cambiamenti climatici.

Anche per questo il Comune ha promosso un convegno dal titolo “Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale” , in programma dalle 9.30 alle 16.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

L'1 ottobre, per Messina, non è un giorno come gli altri. E' una ferita che non si rimargina, e che ricorda, con ancora più forza, quanto siano importanti la prevenzione del rischio idrogeologico e la conoscenza dei pericoli delle alluvioni.

La giornata avrà, appunto, anche un forte valore simbolico e commemorativo, a sedici anni dalla tragica alluvione del 2009, che devastò Giampilieri, Scaletta, Altolia, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo e Briga Marina, causando la morte di 37 persone.

Il programma si concluderà con una tavola rotonda dedicata ai “Rischi conseguenziali ai cambiamenti climatici e gestione rischio vento alberature urbane”, alla quale parteciperà l’agronomo Massimo Tirone di SeaCoop, società specializzata in rilevazioni e analisi strumentali sulle alberature.

Il sindaco Basile ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Momenti di confronto come quello in programma domani nel Salone delle Bandiere ci permettono di tenere sempre a mente quanto è successo e allo stesso tempo essere pronti e aggiornati di fronte ad eventi meteorologici estremi che sono ormai frequenti”.

Un richiamo alla memoria, ma anche alla concretezza operativa, è arrivato dall’assessore Minutoli, che ha ricordato i progressi della protezione civile comunale: “Dal 2018 ad oggi il servizio ha fatto passi avanti per aggiornarsi ed essere in grado di affrontare situazioni come la tragica alluvione del 2009. La formazione è uno dei nostri punti di forza perché ci permette di avere personale sempre preparato e al passo con situazioni estreme. I continui e repentini cambiamenti climatici necessitano di adeguare la nostra risposta e allo stesso tempo ci impongono di prevenire i rischi consequenziali”.