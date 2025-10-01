La gestione della discarica a Maregrosso a Messina: il pm chiede sei lievi condanne

Sei richieste di condanna a pene lievi, poi altre sei assoluzioni e infine una richiesta di prescrizione. È stata molto complessa ieri mattina la requisitoria del pm Marco Accolla al processo per la mancata gestione della discarica di Maregrosso della giunta Accorinti, che è ormai alle battute finali davanti alla prima sezione penale presieduta dalla giudice Adriana Sciglio. Al centro l’alto tasso di inquinamento ambientale di un’area di oltre ottomila metri quadrati, che all’epoca fu anche posta sotto sequestro, e la mancata attivazione di alcuni finanziamenti regionali.

Sono dodici gli imputati di questo procedimento: l’ex sindaco Renato Accorinti e gli ex assessori Daniele Ialacqua, Sergio De Cola e Sebastiano Pino, il dirigente della Protezione civile Antonio Cardia, quelli del dipartimento Ambiente e sanità Romolo Dell’Acqua, Natale Maurizio Castronovo e Domenico Signorelli, i dirigenti dell’Ufficio regionale Territorio e ambiente Marco Messina, Aldo Guadagnino e Giampaolo Nicocia, e infine l’imprenditore Salvatore Croce, titolare di un’impresa di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale