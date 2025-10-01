Messina, il giallo dell'omicidio di Fondo Saccà: eseguita l’autopsia sul corpo della vittima

È durata un paio d’ore l’autopsia sul 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita in una delle casette di Fondo Saccà del progetto Capacity sabato scorso, con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo. Un’inchiesta che ha virato sin da subito verso l’ipotesi dell’omicidio da parte di un vicino di casa, il 63enne catanese Maurizio Salvatore Gravagna, sottoposto a fermo dalla pm Giorgia Spiri che conduce le indagini della Squadra mobile, e che vede indagato con l’ipotesi solo di favoreggiamento un altro vicino della vittima, il 76enne catanese Mario Orefice.

L’autopsia è stata eseguita ieri pomeriggio all’obitorio dell’ospedale Papardo dal prof. Cristoforo Pomara, docente di Medicina legale all’Università di Catania, il consulente tecnico nominato dalla pm per gli accertamenti. L’incarico era stato affidato sempre ieri, in mattinata, a Palazzo Piacentini, davanti ai legali dei due indagati, gli avvocati Antonio Centorrino che assiste Gravagna, e Giovanni Calamoneri che assiste Orefice.

