Messina e la tragedia dell'1 ottobre: «Il modello Giampilieri virtuoso: fu una ricostruzione condivisa»

Sedici anni, poco più d’un lampo. Il ricordo dell’alluvione di Giampilieri e Scaletta è sempre vivo, tra le comunità che vissero uno degli eventi più tragici della storia recente di Messina. Ogni primo ottobre si trasforma nel giorno della memoria, scandendo i nomi e cognomi delle 37 vittime di quel nubifragio assassino. Ma qui, tra questi borghi colpiti dall’alluvione del 2009, sono state scritte anche pagine di futuro, nel corso di questi anni di faticosa rinascita. Ne parliamo con l’ex ingegnere capo del Genio civile, Gaetano Sciacca, uno degli artefici della ricostruzione di Giampilieri e di Scaletta.

Ingegnere, a 16 anni di distanza si ha la conferma che in questa porzione di territorio si è attuato un modello di messa in sicurezza, che potrebbe e dovrebbe essere esportato anche altrove. Come è nato il “modello Giampilieri”?

«Qui è stato applicato un esempio di vera democrazia partecipata, si sono coinvolte le popolazioni. Fermo restando i pareri e le autorizzazioni per legge, l’approvazione più importante è stata quella della gente. Non dimentichiamo che il canale fugatore, l’opera principale di messa in sicurezza di Giampilieri Superiore, all’inizio fu avversato. Si tennero innumerevoli confronti e assemblee popolari, poi il progetto fu messo ai voti e venne approvato all’unanimità. E voglio ricordare anche non ci fu nessun contenzioso, nessuno si oppose agli espropri, nessuna impresa avanzò pretese».

