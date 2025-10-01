Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La tragedia sul lavoro a Messina, c’è un indagato per la morte di Raimondo Mamone

La tragedia sul lavoro a Messina, c’è un indagato per la morte di Raimondo Mamone

Nel fascicolo per omicidio colposo la procura ha iscritto il conducente del mezzo

C’è un indagato per la morte sul lavoro di Raimondo Mamone, l’imprenditore sessantunenne travolto da una pala meccanica mentre era impegnato all’interno di un’impresa di Larderia inferiore. L’inchiesta, con l’ipotesi di omicidio colposo, curata dalla sostituta procuratrice Liliana Todaro, sta muovendo i primi passi. L’iscrizione nel registro degli indagati del conducente del mezzo pesante è un atto dovuto da parte della procura in vista dell’autopsia prevista per l’inizio della prossima settimana. Lunedì, infatti, ci sarà il conferimento al medico legale e ai consulenti delle parti coinvolte.
