La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sui finanziamenti a "Sud chiama Nord"

Il primo atto “visibile” sarebbe accaduto qualche tempo fa. E sarebbe stata un’acquisizione di atti al Comune di Taormina sull’iter amministrativo di alcune pratiche da parte dei finanzieri della Compagnia ionica. Ma l’inchiesta, a quanto pare, è stata aperta già da alcuni mesi dalla Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato.

E l’argomento centrale sono i “finanziamenti”, o i “contributi” che ormai da parecchio tempo vengono versati a Sud chiama Nord da tutta una serie di soggetti, politici e amministratori pubblici, che gravitano nel partito di cui è leader l’attuale sindaco di Taormina e parlamentare regionale Cateno De Luca.

L’inchiesta, ovviamente, al momento è blindatissima e trapela pochissimo. E necessita evidentemente di parecchi altri step prima di fornire delle risposte ai magistrati e agli investigatori che ci stanno lavorando. Ma secondo indiscrezioni l’attenzione si sarebbe focalizzata anche su una o più denunce che sono state presentate nei mesi scorsi.

