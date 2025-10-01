Il governo sceglie Lipari per accendere i riflettori sulle isole minori

Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha aperto ieri, con la presentazione ufficiale, tenutasi a Palazzo Chigi, gli “Stati generali delle isole minori” che si terranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre: un appuntamento che mette al centro le sfide di mobilità, infrastrutture e sostenibilità dei territori insulari.

La kermesse, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministro Musumeci, in collaborazione con Casa Italia e Anci e Ancim, vedrà la partecipazione di nove ministri, viceministri, sottosegretari, esponenti delle Regioni, delle amministrazioni locali e delle Capitanerie di porto.

Sarà presente anche il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, mentre la premier Giorgia Meloni interverrà con un videomessaggio: una ottantina saranno, complessivamente, i relatori. Gli “Stati generali” rappresentano un’occasione di ascolto e confronto, con l’obiettivo di trasformare le proposte in azioni concrete e avviare un percorso di sviluppo duraturo per le comunità insulari.

