Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha aperto ieri, con la presentazione ufficiale, tenutasi a Palazzo Chigi, gli “Stati generali delle isole minori” che si terranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre: un appuntamento che mette al centro le sfide di mobilità, infrastrutture e sostenibilità dei territori insulari.
La kermesse, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministro Musumeci, in collaborazione con Casa Italia e Anci e Ancim, vedrà la partecipazione di nove ministri, viceministri, sottosegretari, esponenti delle Regioni, delle amministrazioni locali e delle Capitanerie di porto.
Sarà presente anche il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, mentre la premier Giorgia Meloni interverrà con un videomessaggio: una ottantina saranno, complessivamente, i relatori. Gli “Stati generali” rappresentano un’occasione di ascolto e confronto, con l’obiettivo di trasformare le proposte in azioni concrete e avviare un percorso di sviluppo duraturo per le comunità insulari.
Il governo sceglie Lipari per accendere i riflettori sulle isole minori
Stati generali nelle Eolie dal 10 al 12 ottobre, ieri la presentazione a Palazzo Chigi del ministro Musumeci: «Sono realtà fragili che richiedono una tempestiva attenzione istituzionale»
