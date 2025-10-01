Gli angeli custodi di Giampilieri: non dimenticheremo mai...

Non si sarebbe fermato mai. Non si sarebbero fermati mai. « Lei sa cosa vuol dire avere un figlio? Lei lo capisce il dolore di quel padre che non potrà più stringerli? Io da questo maledetto posto non me ne andrò, e non uno dei miei colleghi lo farà, se non dopo aver restituito a quell’uomo almeno il corpo dei suoi figli. Lei lo ha mai stretto al petto un bambino? Lì sotto, potrebbe esserci mio figlio». Le lacrime abbracciate alle parole. Francesco e Lorenzo. Li hanno trovati dopo giorni. E fino a quell’attimo non hanno mai smesso di scavare, persino a mani nude. Ovunque. Nel volto di quei pompieri, come li chiamano i bimbi, lo sforzo disumano di chi non poteva combattere, ma solo subire il peso del dolore. Di quel dolore che invade le tue giornate e ti sbatte in faccia il valore delle cose semplici che ti circondano. E non ti resta che chinare il capo. Nulla da quel giorno è più come prima. Per nessuno di quelli che c’erano. Nessuno dimenticherà mai. Io non dimenticherò mai. Quel vigile del fuoco, arrabbiato non con me ma con l’ingiustizia della vita, non ha mai saputo che stava parlando a chi proprio la mattina di quel maledetto 1 ottobre aveva ricevuto la notizia di avere un appuntamento con la vita dopo 8-9 mesi. Quel figlio tanto atteso. Mio figlio.

Vite che si incrociano. Francesco e Lorenzo Lonia e Ilaria De Luca. Da cuccioli spensierati, scolaretti tremendamente belli ad angeli custodi. Di colpo e per sempre. E la mia Serena, da angelo custode a bimba dai mille ricci e dai mille sogni in un percorso inverso. Oggi Serena ha 15 anni. Da dieci Francesco, Lorenzo e Ilaria non ci sono più. Con un destino imposto da una maledetta montagna e dal fango codardo: non dottori, calciatori, astronauti, pompieri. Tutto ciò che avevano pensato sognando con mamma e papà. Loro non hanno avuto questo domani e non lo avranno. No, loro da quel giorno sono angeli custodi. I nostri angeli custodi.

Non dimenticherò mai gli occhi di Nino Lonia. Omone curvo sotto il peso insostenibile di una montagna che gli ha portato via la moglie Maria Letizia e i suoi due angioletti di due e sei anni, appunto Francesco e Lorenzo. Mi ha sempre raccontato che avrebbe voluto morire al posto loro. La vita ha scelto diversamente. Era fuori quella sera. Faceva il camionista. Stava parlando al telefono con Maria Letizia. Nel cuore l’impotenza di chi sente la paura della persona che ama e non può far nulla perché a chilometri di distanza. «Nino qui crolla tutto...». Poi la linea che va via. Il silenzio. Da quel giorno unico compagno di viaggio.