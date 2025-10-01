Gli angeli custodi di Giampilieri: non dimenticheremo mai...

Riproponiamo uno dei nostri articoli dedicati negli anni alle vittime di Giampilieri
Non si sarebbe fermato mai. Non si sarebbero fermati mai. «Lei sa cosa vuol dire avere un figlio? Lei lo capisce il dolore di quel padre che non potrà più stringerli? Io da questo maledetto posto non me ne andrò, e non uno dei miei colleghi lo farà, se non dopo aver restituito a quell’uomo almeno il corpo dei suoi figli. Lei lo ha mai stretto al petto un bambino? Lì sotto, potrebbe esserci mio figlio». Le lacrime abbracciate alle parole.
Francesco e Lorenzo. Li hanno trovati dopo giorni. E fino a quell’attimo non hanno mai smesso di scavare, persino a mani nude. Ovunque. Nel volto di quei pompieri, come li chiamano i bimbi, lo sforzo disumano di chi non poteva combattere, ma solo subire il peso del dolore. Di quel dolore che invade le tue giornate e ti sbatte in faccia il valore delle cose semplici che ti circondano. E non ti resta che chinare il capo. Nulla da quel giorno è più come prima. Per nessuno di quelli che c’erano. Nessuno dimenticherà mai.
Io non dimenticherò mai. Quel vigile del fuoco, arrabbiato non con me ma con l’ingiustizia della vita, non ha mai saputo che stava parlando a chi proprio la mattina di quel maledetto 1 ottobre aveva ricevuto la notizia di avere un appuntamento con la vita dopo 8-9 mesi. Quel figlio tanto atteso. Mio figlio.
Vite che si incrociano. Francesco e Lorenzo Lonia e Ilaria De Luca. Da cuccioli spensierati, scolaretti tremendamente belli ad angeli custodi. Di colpo e per sempre. E la mia Serena, da angelo custode a bimba dai mille ricci e dai mille sogni in un percorso inverso. Oggi Serena ha 15 anni. Da dieci Francesco, Lorenzo e Ilaria non ci sono più. Con un destino imposto da una maledetta montagna e dal fango codardo: non dottori, calciatori, astronauti, pompieri. Tutto ciò che avevano pensato sognando con mamma e papà. Loro non hanno avuto questo domani e non lo avranno. No, loro da quel giorno sono angeli custodi. I nostri angeli custodi.
Non dimenticherò mai gli occhi di Nino Lonia. Omone curvo sotto il peso insostenibile di una montagna che gli ha portato via la moglie Maria Letizia e i suoi due angioletti di due e sei anni, appunto Francesco e Lorenzo. Mi ha sempre raccontato che avrebbe voluto morire al posto loro. La vita ha scelto diversamente. Era fuori quella sera. Faceva il camionista. Stava parlando al telefono con Maria Letizia. Nel cuore l’impotenza di chi sente la paura della persona che ama e non può far nulla perché a chilometri di distanza. «Nino qui crolla tutto...». Poi la linea che va via. Il silenzio. Da quel giorno unico compagno di viaggio.
Non dimenticherò mai il volto di Pippo De Luca. L’ho visto vagare per giorni sul fango alla ricerca di chi non sarebbe più tornato: la moglie Teresa e la figlia di 5 anni, Ilaria. Quel pomeriggio era con il figlio più grande al bar di Giampilieri. Teresa e Ilaria erano scese per portare al bimbo un giubbotto per la pioggia e stavano risalendo a casa. L’improvviso boato, la frana che viene giù. Le avvolge e le travolge. Pippo vede tutto da lontano. Immagini che ripassano. Ogni giorno. Non andranno più via. E il finale è sempre lo stesso.
Non dimenticherò mai le urla di Raffaella Maugeri. Ha gridato per ore, per giorni. «Trovate Leo e Cristian. Vi prego non scavate lì, quella non è casa mia». Ventuno e ventitrè anni, erano a casa, non hanno avuto scampo.
Non dimenticherò mai. I fulmini di quella sera. La pioggia incessante. La chiamata dal giornale alle sei del mattino. L’interminabile ascesa verso Giampilieri. L’odore della morte. Non dimenticherò mai di aver camminato su strade di fango con i balconi del primo piano a fianco. Non dimenticherò mai di aver visto una serie interminabile di bare una accanto all’altra. L’inferno in terra. Il dolore di un villaggio, il sangue di un popolo. Non dimenticherò mai quel messaggio “Diventerai papà”, il cellulare in mano gli anfibi nel fango. Bagliore di vita davanti a tanta morte.
Non dimenticherò mai le parole dell’arcivescovo La Piana ai funerali. «A Francesco, Lorenzo, Ilaria e a tutti i bambini come loro della nostra provincia e di tutto il mondo. A loro dico arrivederci in Paradiso».
Arrivederci angeli, oggi come 16 anni anni fa. Un giorno, lontano, vorrei presentarvi la mia Serena.
Caricamento commenti
Commenta la notizia