Confiscati beni per 6 milioni di euro tra Messina e Crotone a una coppia vicina alla mafia barcellonese

Maxi confisca di beni nelle province di Messina e Crotone. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, insieme al personale della Direzione Investigativa Antimafia di Messina, hanno eseguito un provvedimento del Tribunale peloritano nei confronti di una coppia di coniugi ritenuti vicini alla famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”.
Il provvedimento di prevenzione patrimoniale, legato alla pericolosità mafiosa dei destinatari, ha riguardato due società del settore edile, dieci veicoli – compresi mezzi d’opera –, un’abitazione residenziale e dieci terreni, per un valore complessivo stimato in circa sei milioni di euro.
La misura nasce da una richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina a seguito di approfondite indagini, sviluppate dopo l’operazione “Gotha IV” del gennaio 2018.
In quell’occasione i Carabinieri avevano eseguito misure cautelari nei confronti di 29 persone, tra capi e gregari del clan barcellonese, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori e concorso esterno, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.
Le successive indagini economico-finanziarie, coordinate dalla DDA e svolte dalla DIA e dai Carabinieri, hanno fatto emergere come i due coniugi avessero accumulato beni e risorse sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.
Secondo gli inquirenti, attraverso un sistema di estorsioni ai danni di imprese impegnate in lavori pubblici, avevano costretto alcune di esse a cedere quote societarie, intestandole fittiziamente a terzi per continuare a percepirne i profitti ed eludere la normativa sulle misure di prevenzione.
Già nel marzo 2018 gli stessi beni erano stati oggetto di un sequestro preventivo: ora la confisca segna un ulteriore passo nell’aggressione ai patrimoni mafiosi, privando la criminalità organizzata di risorse economiche fondamentali.
