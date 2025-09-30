Taormina, l’ordinanza sui rifiuti finisce sul tavolo della Prefettura

«Dall’analisi del provvedimento emergono rilevanti profili di illegittimità. Il provvedimento invade competenze proprie del Consiglio comunale e, cosa ancor più grave, introduce obblighi e sanzioni senza il conforto di alcuna base legislativa, applicando in modo automatico la sanzione massima in violazione dei principi di legalità e proporzionalità». Finisce in Prefettura l’ordinanza firmata l’1. settembre dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che mira a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti attraverso l’introduzione, in caso di inadempienza e presunta violazione, di sanzioni da 500 euro che verranno applicate da domani per coloro che non ritireranno entro oggi i nuovi contenitori per la raccolta differenziata porta a porta.

