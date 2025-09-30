Rifiuti a Barcellona, nuovo round giudiziario tra Dusty e Palazzo Longano

Torna a incombere lo spettro del contenzioso milionario tra il Comune di Barcellona e la società Dusty srl, l’impresa etnea che per anni ha gestito in appalto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati in città. Dopo aver perso in primo grado nel 2022 e in appello nel 2025, la società ha deciso di non arrendersi e ha presentato ricorso in Cassazione, riaprendo così una vicenda giudiziaria che da anni pesa sulle casse comunali e che potrebbe avere conseguenze finanziarie rilevanti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale