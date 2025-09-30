Perde il controllo del parapendio e precipita su un terreno a Taormina: 38enne finisce in ospedale

Disavventura in volo ieri pomeriggio per uno sportivo che si è lanciato in parapendio da Gallodoro. L’uomo, un 38enne di nazionalità ungherese, è decollato dalla pista di contrada Ercia per atterrare sul lungomare di Letojanni, ma mentre era in aria qualcosa è andato storto ed è finito più a sud precipitando in un terreno in territorio di Taormina, in una zona impervia non lontana dallo svincolo autostradale, rimanendo ferito e impossibilitato a muoversi. Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, gli agenti di Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina e un’ambulanza della postazione 118 di Santa Teresa di Riva. Nel frattempo è decollato dall’ospedale “Papardo” di Messina un elicottero per accelerare le operazioni di soccorso, atterrando su una stradina nelle vicinanze. I pompieri e il personale sanitario dell’ambulanza e del velivolo hanno quindi raggiunto l'infortunato via terra, nonostante la particolare natura del terreno che ha reso difficili le operazioni, e una volta recuperato lo hanno condotto sul velivolo e trasferito al Policlinico di Messina. Nella caduta il 38enne ha riportato politraumi e sospette fratture e non sarebbe in pericolo di vita.

