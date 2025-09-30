Messina tra memoria e prevenzione: domani a Palazzo Zanca il convegno sugli eventi meteorologici estremi

L'1 ottobre, per Messina, non è un giorno come gli altri. E' una ferita che non si rimargina, e che ricorda, con ancora più forza, quanto siano importanti la prevenzione del rischio idrogeologico e la conoscenza dei pericoli delle alluvioni.
Anche per questo il Comune ha promosso un convegno dal titolo “Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale”, in programmadomani dalle 9.30 alle 16.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.
L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale con il patrocinio del Dipartimento regionale di Protezione civile, di MessinaServizi Bene Comune, ISPRA, CNR–ISAC, 3BMeteo, ItaliaMeteo e dell’Aeronautica Militare, riunirà autorità locali e regionali, insieme a esperti e rappresentanti di enti e istituzioni impegnati nella ricerca scientifica sulle previsioni meteorologiche, sull’analisi climatica e sugli impatti dei cambiamenti climatici.
Ad accogliere i partecipanti saranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il direttore generale Salvo Puccio e la presidente di MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato.
La giornata avrà, appunto, anche un forte valore simbolico e commemorativo, a sedici anni dalla tragica alluvione del 2009, che devastò Giampilieri, Scaletta, Altolia, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo e Briga Marina, causando la morte di 37 persone.
Il programma si concluderà con una tavola rotonda dedicata ai “Rischi conseguenziali ai cambiamenti climatici e gestione rischio vento alberature urbane”, alla quale parteciperà l’agronomo Massimo Tirone di SeaCoop, società specializzata in rilevazioni e analisi strumentali sulle alberature.
Il sindaco Basile ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Momenti di confronto come quello in programma domani nel Salone delle Bandiere ci permettono di tenere sempre a mente quanto è successo e allo stesso tempo essere pronti e aggiornati di fronte ad eventi meteorologici estremi che sono ormai frequenti”.
Un richiamo alla memoria, ma anche alla concretezza operativa, è arrivato dall’assessore Minutoli, che ha ricordato i progressi della protezione civile comunale: “Dal 2018 ad oggi il servizio ha fatto passi avanti per aggiornarsi ed essere in grado di affrontare situazioni come la tragica alluvione del 2009. La formazione è uno dei nostri punti di forza perché ci permette di avere personale sempre preparato e al passo con situazioni estreme. I continui e repentini cambiamenti climatici necessitano di adeguare la nostra risposta e allo stesso tempo ci impongono di prevenire i rischi consequenziali”.
In questi anni, ha aggiunto Minutoli, il Comune ha rafforzato la propria struttura con il centro polifunzionale di protezione civile, la colonna mobile in collaborazione con Anci e il gruppo dei volontari di protezione civile. Strumenti resi possibili anche grazie alla creazione e approvazione del piano comunale di protezione civile, che consente a Messina di essere pronta a intervenire “in prima linea” in caso di necessità.
