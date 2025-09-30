Messina piange Raimondo Mamone: "Non si può morire in questo modo". Tantissimi i ricordi

Sono tantissime le testimonianze sui social per la scomparsa di Raimondo Mamone , l'imprenditore morto sul lavoro a Larderia dopo essere stato travolto da un muletto. "Un codino che ha scandito la mia infanzia, i palcoscenici , i siparietti con Antonio Cucinotta, le luci, le casse , le prime teste mobili “Giotto”, “i progetti fatti” per chi non comprendeva, e poi il nuovo impianto, i capodanni, Fedez… e il 23 settembre l’ultimo incrocio di sguardi, un saluto mentre salivi verso Larderia ed io scendevo dalla macchina per prendere mio figlio, verso una nuova infanzia … e la vita gira … non benissimo … ma gira! Ciao Raimondo Mamone" sono le parole di Antonio Grasso, responsabile Pvk.

"Non si può morire in un modo così stupido e tragico - scrive Igor La Spada - La mia adolescenza è legata al tuo ricordo e a quello dei mille palchi affrontati assieme già dai primi anni 90. Da te ho imparato tantissime cose. Avevi una passione inarrestabile e ne abbiamo vissute tante insieme fino all’anno scorso. Non ti stancavi mai e ricordo la tua frase ogni qualvolta accendevi un impianto appena piazzato sul palco: “si senti na bumma!”. Oltre alla tua massima più recente di “U zucu su manciau a patata”. Voglio ricordarti così amico mio! Riposa in pace Raimondo Mamone".

"A volte penso che il buon Dio abbia bisogno di persone rare: persone perbene, competenti, educate, instancabili e, soprattutto, leali. Voglio credere che lassù ci fosse bisogno di te per organizzare un grande concerto, e non avrebbero potuto scegliere di meglio. Sei stato il miglior professionista che abbia mai conosciuto nel mondo della musica. Mi mancheranno le nostre solite discussioni sui Watt e sulle americane che montavi con tanta passione" scrive Salvo Marabello.