Messina, l'anziano morto a Fondo Saccà: fermato per omicidio un vicino

Un fermato con l’accusa già formalizzata di omicidio. E un indagato con l’ipotesi di favoreggiamento. È la svolta a poche ore dal fatto per la morte del 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita in una delle case di Fondo Saccà del progetto Capacity sabato scorso, a quanto pare con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo. Gli investigatori della Mobile dopo i sopralluoghi e gli accertamenti hanno fornito un quadro indiziario che alla pm Giorgia Spiri è parso sufficiente per delineare le responsabilità di due dei vicini di casa di Molinaro. E la pm allo stato ha iscritto nel registro degli indagati due persone, per uno dei due però ha fatto scattare il fermo con l’ipotesi di omicidio. Si tratta del 63enne catanese Maurizio Salvatore Gravagna. L’uomo a quanto pare nella giornata di sabato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in Questura alla presenza del magistrato per la formalizzazione del fermo con l’accusa di omicidio. C’era con lui il suo difensore, l’avvocato Antonio Centorrino. Ma in questa storia c’è un altro indagato, per il quale la pm Spiri allo stato ipotizza solo il favoreggiamento e non ha emesso un provvedimento di fermo. Si tratta del 76enne catanese Mario Orefice, che è invece assistito dall’avvocato Giovanni Calamoneri.