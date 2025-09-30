Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, il recupero della Real Cittadella in memoria di Franz Riccobono

Messina, il recupero della Real Cittadella in memoria di Franz Riccobono

L’associazione “Amici del Museo”, intitolata al compianto cultore di storia patria che per decenni si è battuto per la Zona falcata, interviene a sostegno dei progetti portati avanti dall’Autorità di sistema portuale

Un atto d’amore per la città e il doveroso ricordo di una persona che si è sempre battuta per il recupero dell’identità messinese e, in particolare, per il riscatto della Falce di Messina, con il suo indiscusso simbolo: la Real Cittadella. L’associazione “Amici del Museo”, intitolata al compianto Franz Riccobono, interviene alla luce delle ultime novità riguardanti i piani di riqualificazione ambientale della Zona falcata, posti in essere dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto.
