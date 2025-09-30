La tragedia sul lavoro a Messina, l'imprenditore Raimondo Mamone travolto da un muletto

Doveva essere una giornata di lavoro come tante altre, è invece finita in tragedia. Era impegnato all’interno di un’azienda di Larderia inferiore, l’imprenditore morto in un incidente avvenuto ieri pomeriggio. L’ennesima morte bianca che riempie di tristezza e dolore e allunga l’elenco delle morti sul lavoro a Messina.

Raimondo Mamone, 61 anni, era titolare di una ditta individuale, nel suo settore era un grande esperto di impiantistica tecnologica molto noto e apprezzato. Aveva lavorato in occasione di grandi eventi e di concerti. Una professionalità acquisita con esperienze anche all’estero che lo portava a girare molto.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di ieri. Raimondo Mamone era impegnato in lavori di ammodernamento tecnologico nella sede di un’azienda di Larderia inferiore. Si tratta di un impianto che si occupa di recupero e trattamento di rifiuti e tra l’altro, di movimento terra, scavi e demolizioni. Cosa è accaduto in pochi tragici istanti che hanno spezzato la vita dell’imprenditore, è ancora in corso di accertamento da parte della Squadra Mobile.

Secondo quanto delineato finora, sarebbe stato travolto da un mezzo in movimento, probabilmente un muletto. Il conducente non si sarebbe accorto della sua presenza tra le montagne di terra. Inutili i tentativi di soccorso, per l’imprenditore purtroppo non c’è stato nulla da fare.