Isole Eolie, paura a Ginostra: frana nella zona portuale. Massi e detriti giù dal costone. Non ci sono feriti FOTO

Una frana di grosse dimensioni si è verificata questa mattina nella zona portuale di Ginostra, minuscola frazione dell’isola di Stromboli. Massi e detriti si sono staccati dal costone dello scalo Pertuso e sono rimasti appesi alla rete di contenimento che risulta arrugginita e lacerata in più punti. Fortunatamente non vi sono stati danni ne feriti ma tutto il materiale è rimasto in bilico pronto a venire giù da un momento all’altro.

Un forte spavento per turisti ed abitanti che transitavano in zona che hanno assistito all’evento franoso preceduto da un forte rumore e seguito da una nube di terra che si è depositata lungo tutta la zona interessata. Gli abitanti di Ginostra chiedono interventi immediati in quanto sotto il costone in frana passa l’unica strada che conduce al porto del villaggio e quindi unica via di fuga in caso di necessità.