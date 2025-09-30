Asp, imminente la riattivazione di due risonanze magnetiche a Messina e a Lipari

Imminente la riattivazione di due risonanze magnetiche a Messina e a Lipari. Ad annunciarlo è la Direzione Strategica dell'ASP di Messina guidata da Giuseppe Cuccì.

Per la Risonanza Magnetica destinata alla sede di Messina Centro, acquistata nel 2021, durante le fasi finali di collaudo è stata rilevata una perdita di elio, un gas fondamentale per il corretto funzionamento del macchinario.

“La ditta produttrice e la ditta esecutrice stanno attuando gli indispensabili interventi strumentali. L'apparecchiatura sarà pienamente operativa e al servizio dei cittadini entro sette giorni dall'inizio dell'intervento tecnico”. Novità anche per la Risonanza Magnetica dell'ospedale di Lipari, precedentemente in uso a Messina Centro, trasferita sull'isola prima dell'installazione del nuovo tomografo quasi due anni fa. Anche in questo caso, l'iter per la sua riattivazione è giunto al termine. Sono in corso di espletamento le ultime procedure di calibrazione. Entrerà in funzione entro la fine di questa settimana. "Siamo consapevoli del disagio arrecato ai cittadini - scrive l'Asp - e stiamo dedicando la massima attenzione e ogni risorsa disponibile per garantire che servizi diagnostici così importanti siano finalmente accessibili dall capoluogo alle isole”.