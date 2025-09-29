Sant’Agata Militello, il progetto per l’ex Iria rischia la perdita del finanziamento

Annaspa in acque tempestose il progetto di rigenerazione urbana dell’ex colonia di Iria, col rischio concreto di veder naufragare i 21,6 milioni di euro del Pnrr ottenuti nel 2022 con i piani urbani integrati della Città Metropolitana di Messina. A confermare l’impasse (ne avevamo scritto nei mesi scorsi, ndc) sulla realizzazione della cittadella per persone con disabilità e soggetti fragili è Palazzo dei Leoni, rispondendo all’interrogazione del consigliere metropolitano santagatese Alberto Ferraù.

«La procedura di inizio lavori è in estremo ritardo rispetto alla “milestone” del Pnrr tanto da mettere a rischio il finanziamento dell’opera» ammette il responsabile unico del procedimento, ingegnere Rosario Bonanno, nella relazione che illustra le tappe di un iter costellato da clamorosi ritardi. Due anni dopo l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione all’Ati “Studio Speri società di ingegneria” (mandataria), “3TI Progetti Italia”, “Ingegneria Integrata” ed “Alcotec” (mandanti) e per i lavori all’Ati “Consorzio Ciro Menotti”, “La Cascina Costruzioni”, “Macos Società Coop.” ed “Emma Lavori Cooperativa”, tra indagini, solleciti e revisioni varie, l’ultima stesura della progettazione definitiva risulta consegnata solo lo scorso febbraio.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale