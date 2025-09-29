Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 29-09-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 29-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Bronchiolite, scatta a Messina la campagna di vaccinazione

SICILIA

- Formazione, bandi sbloccati in Sicilia: corsa degli enti a 138 milioni

PONTE STRETTO

- Tra la Ue e la Corte dei conti la partita dei No e Sì al Ponte sullo Stretto

IN PROVINCIA

- Barcellona, quella “stanza della cura” in cui terapia e umanità s’intrecciano
- Sant’Agata Militello, il progetto per l’ex Iria rischia la perdita del finanziamento
- Falcone, 31enne allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia

