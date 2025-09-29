Messina, sos galleria San Jachiddu: tanti pericoli, pochi controlli

Caos e pericoli regnano lungo le rampe di accesso alla galleria San Jachiddu diventata terra di nessuno. La circolazione di camion, mezzi infiammabili come le autocisterne che trasportano benzina, pullman, bus, ciclisti e pedoni, nonostante sia vietata da apposita segnaletica ben evidente lungo le rampe d’accesso da Giostra e Annunziata, rappresenta un pericolo costante per gli automobilisti.

Una situazione allarmante, che ha sollevato più volte preoccupazione tra i cittadini, in particolare modo pendolari e residenti, i quali hanno puntualmente segnalato questa totale anarchia favorita dall’assenza assoluta di controlli. Nella nota diffusa da alcuni residenti del villaggio Annunziata, allarmati, ci si domanda come sia possibile che nessuno vigili o ritenga di intervenire per regolamentare l’accesso prima che accada la tragedia.

«La galleria che fa da ponte con l’autostrada – scrivono – infrastruttura strategica che favorisce il collegamento tra le zone nord e sud della città invece è diventata un attraversamento di comodo per ogni tipo di mezzo indistintamente. Purtroppo, non esistono controlli fissi e manca una separazione tra le diverse categorie di mezzi compresi ciclisti e pedoni che si trovano affiancati o accodati con camion che sfrecciano a velocità. Si sta giocando con la sorte e la vita delle persone».