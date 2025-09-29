Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, restyling viale San Martino: Carbone (FdI) chiede un sopralluogo urgente della Commissione

In particolare pone l'accento sul tratto di via Maddalena recentemente aperto al pubblico

Il consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha nuovamente sollecitato e richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare sul viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato, al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito dell’operazione di restyling così da controllare unitamente ai tecnici, alla ditta ed al RUP la correttezza delle lavorazioni eseguite.

“La prima richiesta è del 26 agosto e nonostante i formali solleciti al presidente della I Commissione  Salvatore Papa ancora nulla è stato organizzato. Ritengo ci sia molto da discutere e chiarire anche i merito al tratto di via Maddalena recentemente aperto al pubblico e molto da comprendere in ordine alla scelta di materiali che siano in grado di assorbire il carico del passaggio di eventuali mezzi gommati”.

“Auspico e ribadisco come qualche settimana fa che la richiesta venga accolta anche in considerazione del fatto che il cantiere è ancora aperto in zone limitrofe per cui, se dovessero essere riconosciute delle problematiche o delle lavorazioni imperfette, si è ancora in tempo per rimediare” conclude Carbone.

