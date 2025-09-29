Messina, restyling viale San Martino: Carbone (FdI) chiede un sopralluogo urgente della Commissione

Il consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha nuovamente sollecitato e richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare sul viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato, al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito dell’operazione di restyling così da controllare unitamente ai tecnici, alla ditta ed al RUP la correttezza delle lavorazioni eseguite.

“La prima richiesta è del 26 agosto e nonostante i formali solleciti al presidente della I Commissione Salvatore Papa ancora nulla è stato organizzato. Ritengo ci sia molto da discutere e chiarire anche i merito al tratto di via Maddalena recentemente aperto al pubblico e molto da comprendere in ordine alla scelta di materiali che siano in grado di assorbire il carico del passaggio di eventuali mezzi gommati”.

“Auspico e ribadisco come qualche settimana fa che la richiesta venga accolta anche in considerazione del fatto che il cantiere è ancora aperto in zone limitrofe per cui, se dovessero essere riconosciute delle problematiche o delle lavorazioni imperfette, si è ancora in tempo per rimediare” conclude Carbone.