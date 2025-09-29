Messina, nuovo parcheggio a Rodia: affidati gli studi geologici

Anche e soprattutto negli scorsi mesi di luglio e agosto è riesplosa l’emergenza parcheggi nel villaggio rivierasco di Rodia, dove trovare uno spazio per la propria auto è diventata la solita impresa titanica. Con conseguente caos veicolare, viabilità in tilt e disagi. In realtà, il problema è già da tempo all’attenzione dell’amministrazione comunale del sindaco Federico Basile, che punta proprio sulla costruzione di un’area di sosta. Adesso è il momento dello studio geologico tecnico definitivo/esecutivo, affidato al geologo Sebastiano Monaco, per una spesa complessiva di 8.120,27 euro.

Il progetto, per complessivi 600mila euro, include la mappatura dei parcheggi esistenti, l'identificazione di nuove aree idonee (abbandonate o di proprietà di privati), la revisione della segnaletica e il coinvolgimento della cittadinanza per trovare soluzioni efficaci. (r.d.)