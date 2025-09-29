Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, la polizia rende omaggio al patrono San Michele Arcangelo

Messina, la polizia rende omaggio al patrono San Michele Arcangelo

di

Messina, la polizia rende omaggio al patrono San Michele Arcangelo

29 Settembre 2025

La Polizia di Stato rende omaggio al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa Messa officiata, presso la Cattedrale, da mons. Cesare Di Pietro, vescovo Ausiliare di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e concelebrata, con gli altri sacerdoti, da don Giovanni Ferrari, assistente Spirituale della Polizia di Stato. Al momento di preghiera e di incontro hanno preso parte le massime Autorità civili, politiche, giudiziarie e militari, i funzionari ed i poliziotti in servizio nel territorio messinese, nonché i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i rappresentanti dell’A.N.P.S. con i loro familiari. A tutti loro il questore Annino Gargano si è rivolto al termine della liturgia, rinnovando l’affidamento a San Michele Arcangelo e ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, quotidianamente, con spirito di sacrificio e profonda dedizione, svolgono i servizi di istituto per il bene e la sicurezza dei cittadini.

Al termine della Santa messa, in piazza Duomo, mons. Di Pietro ha benedetto gli equipaggi delle Volanti della Questura, del Reparto Mobile e delle Specialità della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, con un ulteriore momento di preghiera dedicato a tutto il personale ogni giorno in servizio.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province