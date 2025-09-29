Messina, la polizia rende omaggio al patrono San Michele Arcangelo

La Polizia di Stato rende omaggio al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa Messa officiata, presso la Cattedrale, da mons. Cesare Di Pietro, vescovo Ausiliare di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e concelebrata, con gli altri sacerdoti, da don Giovanni Ferrari, assistente Spirituale della Polizia di Stato. Al momento di preghiera e di incontro hanno preso parte le massime Autorità civili, politiche, giudiziarie e militari, i funzionari ed i poliziotti in servizio nel territorio messinese, nonché i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i rappresentanti dell’A.N.P.S. con i loro familiari. A tutti loro il questore Annino Gargano si è rivolto al termine della liturgia, rinnovando l’affidamento a San Michele Arcangelo e ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, quotidianamente, con spirito di sacrificio e profonda dedizione, svolgono i servizi di istituto per il bene e la sicurezza dei cittadini.