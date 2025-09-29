Messina, giovane di 20 anni aggredito in via Cesare Battisti: colpito con una bottiglia al volto

Un'aggressione in piena regola. Un giovane messinese di 20 anni è stato ferito al volto sabato sera in via Cesare Battisti, nei pressi della via I Settembre. A colpirlo un extracomunitario che gli ha sferrato due colpi di bottiglia in pieno volto provocandogli una profonda ferita. Il giovane, subito soccorso da alcuni passanti, è stato trasferito al Policlinico, mentre le indagini sono affidate agli agenti delle Volanti che stanno provando a risalire all'identità dell'aggressore. Così come non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o dell'aggressione di un balordo.