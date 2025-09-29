Messina, estorsione a un anziano: arrestati due presunti responsabili

La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo e una donna messinesi, ritenuti responsabili di estorsione ai danni di un 85enne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i due avrebbero minacciato l’anziano prospettando la diffusione di notizie relative a una presunta relazione extraconiugale con la donna. In questo modo, lo avrebbero costretto a consegnare somme di denaro in più occasioni, per un totale di circa 800 euro. Le indagini della Sezione antirapina, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, hanno consentito di documentare le diverse fasi della vicenda e di raccogliere elementi ritenuti gravi indizi a carico dei due indagati. Sulla base del quadro probatorio, il G.I.P. del Tribunale di Messina ha accolto la richiesta della Procura disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.