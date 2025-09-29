Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, estorsione a un anziano: arrestati due presunti responsabili

Messina, estorsione a un anziano: arrestati due presunti responsabili

Avrebbero minacciato un 85enne prospettando la diffusione di notizie relative a una presunta relazione extraconiugale. Ai domiciliari un uomo e una donna

di

La Polizia  ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo e una donna messinesi, ritenuti responsabili di estorsione ai danni di un 85enne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i due avrebbero minacciato l’anziano prospettando la diffusione di notizie relative a una presunta relazione extraconiugale con la donna. In questo modo, lo avrebbero costretto a consegnare somme di denaro in più occasioni, per un totale di circa 800 euro. Le indagini della Sezione antirapina, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, hanno consentito di documentare le diverse fasi della vicenda e di raccogliere elementi ritenuti gravi indizi a carico dei due indagati. Sulla base del quadro probatorio, il G.I.P. del Tribunale di Messina ha accolto la richiesta della Procura disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province