Messina, cambia la viabilità nella zona del "Cavalcavia": al via l’ultimo step per via Don Blasco

Da stamattina cambierà la viabilità nella zona di Maregrosso. Sarà chiusa al traffico la rampa che porta dal cavalcavia Cannizzaro alla via Don Blasco. Percorso obbligato quello di via santa Cecilia, dove venerdì è stato aperto al traffico il nuovo sottopasso. Per quattro mesi almeno l’ingresso alla via Don Blasco, sarà solo uno e una volta arrivati in fondo non si potrà che invertire la marcia. Sempre in questa settimana una carovana di mezzi pesanti porterà in zona le parti in acciaio che saranno montate per realizzare il nuovo viadotto al posto di quello che sarà demolito a partire dai prossimi giorni.

Intanto però la nuova via Don Blasco ha stravolto la percezione di tutto quel lungomare per decenni abbandonato al suo destino. Quattro chilometri che hanno resettato e ridisegnato una porzione preziosa della città, per decenni percepita come un posto invivibile. Oggi, anche grazie alla nuova via don Blasco, alla quale si lavora dal 2019, Messina sta riappropriandosi di quello spazio così centrale e prezioso. «Questo nastro stradale – dichiara il vicesindaco Salvatore Mondello – ha già cominciato a cambiare completamente l’approccio della città sotto il profilo della mobilità, ma probabilmente diventerà il cuore pulsante della riqualificazione e della rigenerazione che tutta l’area avrà da qui a qualche anno. Basti citare il vicino ex Macello che gode di un finanziamento 19 milioni e per il quale sono partite le prime demolizioni».

E sempre accanto al sottopasso di via Santa Cecilia, il cui sistema anti-allagamento è stato testato in queste ultime 48 ore, c’è lo spazio delle Ferrovie che, secondo recenti accordi da formalizzare, potrebbe passare al Comune per realizzare con 25 milioni di euro la nuova sede dell’Innovation Hub.