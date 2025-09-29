"Ti uccido e ti porto via i figli". A Falcone 31enne allontanato da casa per maltrattamenti

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti, Ugo Molina, ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per i reiterati maltrattamenti in famiglia nei confronti di un trentunenne residente a Falcone. L’uomo, di origine nigeriana, giunto in Italia da minorenne ed inserito con risultati positivi in un progetto di accoglienza promosso dal Comune di Oliveri, è adesso accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna, e di tre minori conviventi.

Secondo quanto emerge dall’ordinanza, notificata sabato, il trentunenne avrebbe più volte aggredito fisicamente e verbalmente la compagna, anche alla presenza dei bambini, insultandola e rivolgendole offese pesanti. In più circostanze l’avrebbe minacciata di morte, dichiarando che l’avrebbe uccisa e che, qualora la donna si fosse allontanata, avrebbe portato via i figli. Un episodio particolarmente grave risalirebbe al 7 luglio scorso, quando, al culmine di una lite per motivi economici, l’indagato avrebbe afferrato una bottiglia di vetro con l’intento di colpire la compagna, per poi aggredirla con pugni al volto e alla testa, provocandole lesioni.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale