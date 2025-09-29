Barcellona, quella “stanza della cura” in cui terapia e umanità s’intrecciano

Non c’è solo la lotta impari, la crociata a tratti disperata per arginare le conseguenze pesanti e sempre rischiose delle carenze degli ospedali pubblici, le apparecchiature in parte riparate e in parte no, i deficit e le lacune di organico medico e paramedico che si fa fatica a colmare.

L’ospedale Cutroni Zodda, presidio pubblico fondamentale della seconda città della provincia, mantiene da decenni alcune realtà straordinarie, che fungono da polo di riferimento per pazienti ed utenti di svariate province siciliane e perfino calabresi. Tra queste, spicca, e promette nuove sfide, l’Unità operativa complessa di Riabilitazione per adulti e minori, struttura di terzo livello riabilitativo (il massimo) che eroga ogni mese assistenza e prestazioni per circa 500-600 persone con patologie più o meno gravi. Una grande utenza che beneficia di cure e di trattamenti erogati in ambiente sia ospedaliero che laboratoriale: dall’assistenza per le cerebrolesioni alla riabilitazione robotica, fino al trattamento dei problemi più ordinari ma che richiedono mirati percorsi di psicomotricità, logopedia, terapie occupazionali. A dirigere quest’unità è, da 28 anni, il professore Giuseppe Quattrocchi. Non è certo un caso se questo reparto avanzato potrà contare entro giugno 2026, in virtù della nuova rete ospedaliera, su 11 posti letto in più per le cerebrolesioni, e su 6 in più per i trattamenti in Day Hospital. Al contempo sono arrivate due dottoresse e sono attesi altri 4 medici.

