Tragedia a Castelmola, pick up sfonda un muretto e si schianta su una casa: muore noto imprenditore

Tragica fine nel corso della notte per un imprenditore di Castelmola. L’uomo, il 53enne Giuseppe Carpita, è morto in un incidente stradale autonomo verificatosi intorno a mezzanotte sulla Strada provinciale 10 che conduce al piccolo borgo

La vittima si trovava al volante di un pick up e procedeva in direzione valle per fare rientro a casa, quando improvvisamente il mezzo ha abbattuto il muretto che delimita l’arteria ed è precipitato per alcuni metri nel vuoto, fino a ribaltarsi su un’abitazione in costruzione. Per il conducente non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno recuperato la salma dell’imprenditore riconsegnandola ai familiari per le esequie. Si ipotizza che a provocare l’incidente possa essere stato un malore accusato dal 53enne mentre era alla guida. Giuseppe Carpita era conosciuto da tutti come uno stimato e instancabile lavoratore, esempio di rettitudine e umiltà, e la sua prematura scomparsa ha lasciato sotto choc la comunità di Castelmola.