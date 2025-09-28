Tragedia a Castelmola, pick up sfonda un muretto e si schianta su una casa: muore noto imprenditore

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Tragica fine nel corso della notte per un 53enne, morto in un incidente stradale autonomo sulla Strada provinciale 10

Tragica fine nel corso della notte per un imprenditore di Castelmola. L’uomo, il 53enne Giuseppe Carpita, è morto in un incidente stradale autonomo verificatosi intorno a mezzanotte sulla Strada provinciale 10 che conduce al piccolo borgo

La vittima si trovava al volante di un pick up e procedeva in direzione valle per fare rientro a casa, quando improvvisamente il mezzo ha abbattuto il muretto che delimita l’arteria ed è precipitato per alcuni metri nel vuoto, fino a ribaltarsi su un’abitazione in costruzione. Per il conducente non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno recuperato la salma dell’imprenditore riconsegnandola ai familiari per le esequie. Si ipotizza che a provocare l’incidente possa essere stato un malore accusato dal 53enne mentre era alla guida. Giuseppe Carpita era conosciuto da tutti come uno stimato e instancabile lavoratore, esempio di rettitudine e umiltà, e la sua prematura scomparsa ha lasciato sotto choc la comunità di Castelmola.

