Oltre 420 ricercatori e ricercatrici dell’Università di Messina nella magica “Mednight 2025”

Cambiamento climatico, sostenibilità, neuroscienze, nuove frontiere della medicina e dell’energia, tutela del patrimonio culturale e marino, esplorazione spaziale: le grandi questioni che delineano l’orizzonte contemporaneo richiedono risposte globali, condivise e interdisciplinari. È all’interno di questa cornice che si è collocato il “Mednight 2025-Notte mediterranea delle ricercatrici”, che ha trasformato il Rettorato in un laboratorio urbano a cielo aperto, ospitando quasi novanta attività interattive, condotte da oltre 420 ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo, impegnati a rendere accessibile al grande pubblico la complessità della scienza nelle sue molteplici declinazioni. L’iniziativa si colloca all’interno del ventennale della “Notte europea dei ricercatori”, sostenuta dall’Ue attraverso le “Marie Skłodowska-Curie Actions” di “Horizon Europe”.

Ad aprire ufficialmente i lavori è stata la rettrice Giovanna Spatari, che ha definito “Mednight” come «un momento particolarmente significativo, perché consente di aprire le porte del nostro Ateneo alla città, al territorio, a persone di tutte le età», rimarcando come l’iniziativa sia l’esito di un impegno annuale che coinvolge in sinergia l’intera comunità accademica. Sono seguiti i saluti della prof.ssa Marina Trimarchi, coordinatrice scientifica del progetto, e del direttore generale Pietro Nuccio.