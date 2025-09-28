Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Oltre 420 ricercatori e ricercatrici dell’Università di Messina nella magica “Mednight 2025”

Oltre 420 ricercatori e ricercatrici dell’Università di Messina nella magica “Mednight 2025”

Cambiamento climatico, sostenibilità, neuroscienze, nuove frontiere della medicina e dell’energia, tutela del patrimonio culturale e marino, esplorazione spaziale: le grandi questioni che delineano l’orizzonte contemporaneo richiedono risposte globali, condivise e interdisciplinari. È all’interno di questa cornice che si è collocato il “Mednight 2025-Notte mediterranea delle ricercatrici”, che ha trasformato il Rettorato in un laboratorio urbano a cielo aperto, ospitando quasi novanta attività interattive, condotte da oltre 420 ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo, impegnati a rendere accessibile al grande pubblico la complessità della scienza nelle sue molteplici declinazioni. L’iniziativa si colloca all’interno del ventennale della “Notte europea dei ricercatori”, sostenuta dall’Ue attraverso le “Marie Skłodowska-Curie Actions” di “Horizon Europe”.

Ad aprire ufficialmente i lavori è stata la rettrice Giovanna Spatari, che ha definito “Mednight” come «un momento particolarmente significativo, perché consente di aprire le porte del nostro Ateneo alla città, al territorio, a persone di tutte le età», rimarcando come l’iniziativa sia l’esito di un impegno annuale che coinvolge in sinergia l’intera comunità accademica. Sono seguiti i saluti della prof.ssa Marina Trimarchi, coordinatrice scientifica del progetto, e del direttore generale Pietro Nuccio.

La prima parte della serata ha dedicato ampio spazio ai più piccoli, con attività specifiche su sport e scienza, psicologia e neuroscienze, geofilosofia per l’infanzia, educazione alimentare e consapevolezza emotiva. Parallelamente, laboratori, esperimenti, visite guidate e dimostrazioni dal vivo hanno affrontato temi cruciali quali clima, geologia, energie sostenibili, salute, mare e inquinamento, patrimonio storico e culturale, tecnologia e innovazione.

La seconda parte della manifestazione ha assunto un carattere più dinamico e partecipativo, scandito da quiz interattivi a premi sponsorizzati “Dottor Why”, dalla premiazione degli “Amici del Mednight” – tra i quale la presidente di Messina Social City Valeria Asquini e la libraia Daniela Bonazinga– e dal talk “Ritorno alla Luna” con l’ing. Simone Pirrotta (Agenzia spaziale italiana) e l’astrofisica Francesca Esposito (Istituto nazionale di Astrofisica). I due ospiti hanno delineato il ruolo dell’Italia all’interno delle missioni Artemis e delle collaborazioni europee, mettendo in rilievo non solo la dimensione scientifica e tecnologica della nuova stagione lunare, ma anche le sue ricadute terrestri in termini di space economy, innovazione robotica, gestione delle risorse idriche e sviluppo di tecnologie avanzate.

La manifestazione, accompagnata da musica dal vivo, è stata anche un’occasione per ricordare la dott.ssa Claudia Adamo, responsabile Rai Meteo e madrina delle edizioni 2022 e 2023 del “Mednight” a Messina. Contestualmente è stata presentata la nuova edizione degli “UniMe Games”, torneo interdipartimentale in programma dal 3 al 5 ottobre, con oltre 800 atleti e atlete e 251 squadre iscritte. Con “Mednight” 2025, Messina si è riconfermata capitale mediterranea della divulgazione scientifica, in grado di collocare l’Ateneo in una rete internazionale che guarda al futuro.

