Francavilla di Sicilia, appello di sette sindaci per salvare l’autonomia del Comprensivo

Mantenere l’autonomia dell’Istituto comprensivo di Francavilla di Sicilia al fine di garantire continuità didattica ma, soprattutto, tutelare il diritto fondamentale allo studio, considerata la fragilità delle comunità coinvolte costantemente e sempre più a rischio spopolamento.

È questo, in estrema sintesi, l’appello fortemente lanciato da sette sindaci della valle dell’Alcantara che hanno indirizzato una lettera alla dirigente scolastica Maria Rita Lo Giudice in vista della conferenza provinciale per la predisposizione del “Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica 2026-2027”, che verrà prossimamente redatto dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale.

Il timore concreto, infatti, è che l’Istituto comprensivo francavillese possa subire, da un momento all’altro, tagli o accorpamenti, anche se la norma consente il mantenimento incondizionato del presidio scolastico autonomo qualora sia unico nei territori comunali montani, parzialmente montani o insulari, anche nel caso in cui l’Istituto dovesse presentare un numero di iscritti inferiore a quello indicato dai parametri flessibili e tendenziali.

