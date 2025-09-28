Da Barcellona Pozzo di Gotto a San Pietro: il diacono Carmelo Puliafito serve la messa di Papa Leone

Ha avuto l'onore di servire la messa a Papa Leone sul sagrato di San Pietro il diacono messinese Carmelo Luciano Puliafito. Classe 1999, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ricevuto l'ordinazione diaconale nel giugno scorso e si prepara a diventare sacerdote. Cresciuto nella parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Giovanni Battista ha frequentato l’Istituto Enrico Fermi, con indirizzo in Sistemi Informativi.

Nel 2019, insieme a Santi Crinò ha intrapreso il cammino in seminario. Dopo aver conseguito il baccalaureato in Teologia, sta proseguendo la sua formazione presso il prestigioso Almo Collegio Capranica a Roma, frequentando la Pontificia Università Gregoriana dove studia Teologia Spirituale.