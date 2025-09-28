Capo d’Orlando, è tutto pronto ma il Piano regolatore generale è bloccato da cinque anni

«A maggio 2016 l’architetto Mario Sidoti ha redatto la relazione generale sul Prg, portata anche all’attenzione del consiglio comunale il 31 gennaio 2017. Nel giugno 2020 lo stesso professionista ha completato le direttive sul Prg ma queste, inspiegabilmente, non sono mai arrivate in aula per la discussione e l'approvazione pur essendo state consegnate agli allora consiglieri».

È il consigliere comunale indipendente Felice Scafidi che accende i riflettori sul Prg del comune paladino scaduto da anni. Scafidi, relativamente al suo “no” al ripristino della Commissione edilizia, chiesta dal gruppo di minoranza “CambiAmo Capo”, di cui fino a poco tempo fa era uno dei componenti, così afferma: «Ho espresso voto contrario alla mozione non per una contrarietà di principio, ma perché ritengo che l’urgenza oggi sia un’altra: accelerare l’iter di definizione e approvazione delle direttive sul Piano regolatore generale. È lì che si gioca il futuro urbanistico di Capo d’Orlando».

Il consigliere punta l’indice anche sulla cementificazione del tessuto urbano che la città sta subendo: « Il mio timore, condiviso da molti cittadini, è che il prolungarsi di questa inerzia amministrativa stia permettendo un progressivo e preoccupante consumo di suolo, in contrasto con le stesse direttive tecniche elaborate dal professionista incaricato, che già allora parlava chiaramente di un territorio saturo».

