Ritrovate sei anfore di grande valore storico in mezzo ai rifiuti: consegnate al Parco archeologico di Naxos Taormina

Tre anfore grandi e tre più piccole, di rilevante interesse archeologico, sono state consegnate dai finanzieri del Comando provinciale di Messina al Parco archeologico di Naxos Taormina, dove saranno esposte e valorizzate nel museo locale.

Il ritrovamento a Trappitello

Le anfore sono state rinvenute durante un servizio di polizia ambientale della Compagnia di Taormina. I militari, lungo un’area adiacente al torrente Santa Venera, nella frazione di Trappitello, hanno individuato un deposito di rifiuti con vecchi indumenti e materiale di risulta. Tra i sacchetti abbandonati, avvolti in fogli di giornale, sono apparse le sei anfore, ricoperte da sedimenti marini.

Il materiale è stato subito sequestrato e la Procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di dispersione di beni culturali.

La perizia

Una perizia della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina ha attestato il pregio dei reperti: le tre anfore più grandi risalgono a un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., mentre quelle di dimensioni minori sono databili tra il Seicento e l’Ottocento.