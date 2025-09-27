Commozione e dolore a Santa Lucia del Mela per l'ultimo saluto a Lillo Bisazza

Con grande commozione è stato dato l'ultimo saluto a Lillo Bisazza, l'uomo di 71 anni ritrovato privo di vita domenica scorsa dopo essersi allontanato da casa. Il funerale si è tenuto nella chiesa del Sacro Cuore, a Santa Lucia del Mela. "La nostra comunità si è riunita per dare l’ultimo saluto al nostro concittadino, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari - ha detto il sindaco Matteo Sciotto -. Abbiamo onorato la sua memoria. In questo momento di grande dolore, rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla famiglia".

Bisazza si era allontanato da casa mercoledì 17 settembre e, dopo lunghe giornate di ricerche, è stato ritrovato domenica scorsa privo di vita nella zona Madoro a Patti, dove aveva lasciato la sua auto. Il tragico epilogo ha scosso profondamente la comunità luciese e il comprensorio tirrenico che adesso si stringe ancora più forte al dolore dei familiari. Nella chiesa luciese gremita, il parroco padre Paolo Impalà ha ricordato le qualità del signor Bisazza, persona buona, apprezzata e disponibile. Un uomo molto dedito alla famiglia e al lavoro e che in questi ultimi anni ha dovuto fare i conti con i problemi di salute.