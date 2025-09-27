Rassegna stampa 27-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud- edizione di Messina in edicola oggi:
Ponte sullo Stretto di Messina, non c’è nessuna “bocciatura” ma il rischio che i tempi si allunghino
Messina, la morte di Galletta in via Catania: due anni al responsabile del cantiere
IN PROVINCIA
A Malfa arriva la commissaria dopo la scomparsa della sindaca Rametta
Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, soddisfazione dei genitori dei piccoli pazienti per l’inserimento nella Rete ospedaliera
Barcellona, doppio scontro politico sugli impianti sportivi e sui fondi per bonificare l’ex discarica
Potrebbe riaprire la Cardiologia all’ospedale di Sant’Agata Militello
