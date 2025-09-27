Potrebbe riaprire la Cardiologia all’ospedale di Sant’Agata Militello

Potrebbe aprirsi uno spiraglio per la riapertura del reparto di Cardiologia all’ospedale di Sant’Agata Militello, chiuso da oltre un anno e limitato ad attività ambulatoriali e di consulenza a causa della carenza di medici.

Una speranza, ancorché ancora flebile, riaccesa dal direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì a margine dell’incontro al Comune santagatese sulle case di comunità (come riferito ieri, ndc).

«A novembre dovrebbero giungere altri due medici argentini, di cui uno destinato al pronto soccorso ed uno in cardiologia, il che potrebbe consentirci di riaprire il reparto», ha detto Cuccì.

