Messina protagonista su Linea Verde: dall'orologio astronomico ai laghi di Ganzirri

Messina è stata protagonista ieri di un meraviglioso racconto andato in onda su “Linea Verde Italia”, la fortunata rubrica di Rai 1, condotta da Monica Caradonna e da Tinto. Tinto ha compiuto il classico giro turistico, quello che porta ogni giorno migliaia di visitatori e croceristi in piazza Duomo, ad ammirare lo straordinario meccanismo del Campanile, il più grande orologio astronomico al mondo. E ancora la gita in barca al lago di Ganzirri, con Monica a interloquire con i coltivatori di mitili e a spiegare la particolarità degli uccelli che sostano in questa porzione di Riserva naturale orientata.

Il sindaco Federico Basile, a nome dell’Amministrazione comunale, ringrazia il servizio pubblico della Rai, «che ha portato nelle case degli italiani la bellezza e la vivacità di Messina, esempio di buona amministrazione tra tradizione e innovazione. Dalla rinascita degli spazi verdi come Villa Dante, vero polmone di sport all’aperto e attività sociali, alla modernizzazione dei servizi digitali e l’impegno crescente nella mobilità sostenibile e nella raccolta differenziata: Messina emerge come modello di transizione ecologica e digitale. La puntata si è soffermata anche sul nostro straordinario patrimonio storico e culturale, a partire dal Duomo, dal suo tesoro, dalla sua Cripta, dal suo Campanile. Un viaggio che è continuato a Ganzirri con i sapori tipici dello Stretto, dove cultura e gastronomia si intrecciano in ogni piatto. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra città – prosegue Basile – e coscienti del grande lavoro che stiamo facendo insieme. Ogni passo verso una Messina più verde, sostenibile e innovativa è il frutto di un impegno condiviso, tra cittadini e Amministrazione, tra amore per la nostra storia e voglia di futuro».