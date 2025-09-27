Messina, la morte di Galletta in via Catania: due anni al responsabile del cantiere

C’è una prima sentenza per l’incidente in cui perse la vita, lungo la via Catania, il 9 ottobre del 2019, il ventottenne Carmelo Luciano Galletta. Era in sella a uno scooter che finì contro un autocarro di Messinaservizi i cui operai erano impegnati nella scerbatura dell’aiuola spartitraffico.

Ieri si è concluso il processo per omicidio stradale nei confronti di Antonino Comandè, responsabile del cantiere che è stato condannato a 2 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi. La giudice Adriana Sciglio, ha disposto anche la sospensione della patente di guida per 4 anni inoltre sia Comandè che la società Messinaservizi, quale responsabile civile, sono stati condanni al risarcimento dei danni in sede civile.

