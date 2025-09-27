Messina, incidente auto-moto in via Cesare Battisti: giovane di 23 anni in gravi condizioni

Grave incidente questa sera in via Cesare Battisti. Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere finito a terra con la sua moto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione - che va confermata dalle forze dell'ordine - pare che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo dopo essersi toccato con un'auto e sia finito contro un palo e poi sulle radici di un albero tagliato. Grande preoccupazione per il giovane, che quando è stato trasportato sull'ambulanza del 118 non era cosciente. In ospedale le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto la sezione infortunistica della Polizia Municipale.