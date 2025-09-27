Messina, il cadavere di un 73enne ritrovato in uno degli alloggi di fondo Saccà

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato scoperto stamattina nella sua abitazione nelle case di comunità di Fondo Saccà. A chiamare la Polizia i vicini di casa che non lo vedevano da alcuni giorni, insospettiti dal cattivo odore che fuoriusciva dall'abitazione.

Sul posto Agenti delle Volanti, Squadra Mobile, il magistrato di turno ed il medico legale. Al momento sembrerebbe che non ci siano tracce di violenza sul cadavere ma nulla si può escludere con certezza. Gli investigatori stanno cercando di rintracciare eventuali familiari dell'anziano ed hanno già sentito alcuni vicini di casa. .