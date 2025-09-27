La decisione assunta dalla commissione Sanità all’Ars, che nell’ambito dell’approvazione della nuova Rete ospedaliera da sottoporre al vaglio della giunta regionale per essere poi trasmessa al ministero della Salute, ha confermato la presenza del Centro di Cardiochirurgia pediatrica all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, è stata accolta come un ottimo punto di partenza che ha recepito soprattutto la forte spinta dell’opinione pubblica, a partire dai familiari dei piccoli pazienti. La struttura è stata posta alle dipendenze dell’ospedale “Papardo” di Messina, al quale sono stati assegnati complessivamente 8 posti letto di Cardiochirurgia Pediatrica, 8 di Unità Coronarica e 31 di Cardiologia, che saranno tutti funzionanti all’ospedale di Taormina. Rimangono aspettative e dubbi.
Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, soddisfazione dei genitori dei piccoli pazienti per l’inserimento nella Rete ospedaliera
Il Comitato: «Siamo contenti per l’inserimento nella Rete ospedaliera, dove mancava dal 2018, auspichiamo che possano essere garantiti i livelli di eccellenza e su questo vigileremo»
