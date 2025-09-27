Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, il comitato genitori: "Nessuna forma di depotenziamento può essere considerata una proposta valida"

"Sono giorni decisivi, in attesa che la proposta della Regione Siciliana venga confermata ed approvata dal Ministero, affinché il CCPM trovi finalmente posto nella rete ospedaliera". E' quanto si legge iuna nota del Comitato Genitori che "ha già espresso fiducia e soddisfazione per il lavoro svolto finora, volto a individuare la soluzione migliore per garantire la continuità dell’assistenza che, fino ad oggi, piccoli e grandi pazienti hanno potuto ricevere da un centro di eccellenza quale è il CCPM. Alla luce delle ultime indiscrezioni – ancora in attesa di conferma, ma che sembrano avere una certa attendibilità – è nostra premura ribadire che nessuna forma di depotenziamento del CCPM potrà essere considerata una proposta valida".

"Si parla infatti - proseguono i genitori - di un centro Hub a Palermo e di un centro Spoke a Taormina: il primo destinato a gestire i casi più complessi, il secondo riservato a quelli ritenuti più semplici. Inoltre, si ipotizza una riduzione dei posti letto a Taormina (8 in totale per la Cardiochirurgia). Tutto ciò, a nostro avviso, equivale a una sola parola: DEPOTENZIAMENTO. Qualora tali indiscrezioni venissero confermate, il Comitato Genitori ribadisce con fermezza che qualsiasi soluzione che comporti un ridimensionamento degli standard qualitativi del CCPM non potrà essere accettata. I bambini in cura presso il centro devono continuare a ricevere le stesse possibilità di cura che hanno avuto finora."