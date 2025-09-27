A Malfa arriva la commissaria dopo la scomparsa della sindaca Rametta

L’amministrazione comunale di Malfa, uno dei tre Comuni dell'isola di Salina, entra in una fase di gestione straordinaria a seguito della prematura scomparsa della sindaca Clara Rametta, avvenuta lo scorso 15 agosto.

Per garantire la continuità amministrativa, il presidente della Regione ha provveduto alla nomina del commissario ad acta, nella persona della dottoressa Silvia Muscolino che si è ufficialmente insediata, subentrando alla giunta comunale. Per alcune settimane dopo la morte della sindaca, la gestione ordinaria del Comune era stata retta dal vice sindaco, l’avvocato Giuseppe Siracusano.

